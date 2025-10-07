El Cardoso de la Sierra pedirá la declaración de zona catastrófica por el incendio del Pico del Lobo que ha calcinado 3.000 hectáreas y en el que sigiuen trabajando porque todavía no está oficialmente extinguido

Están evaluando los daños y pidiendo ayuda a distintas administraciones.

La ganadería y el sector de la madera que opera en la zona son los más afectados.

Rafael Heras, alcalde de El Cardoso de la Sierra, ha explicado a Onda Cero Guadalajara que la ganadería extensiva de esta parte de la Sierra Norte se ha quedado sin pasto; por lo que los ganaderos deben invertir en comida. También hay una empresa que se dedica a la madera que ha resultado afectada.

Sin embargo, para el regidor uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los vecinos es el abastecimiento de agua y la solución no será fácil.

La tubería de 15 kilómetros de da suministro a Peñalba, Corralejo, Colmenar y Cabida ha sufrido daños en distintos puntos.

"Ya no es solo reparar las tuberías de abastecimiento; como tenemos captaciones superficiales de agua que cogemos del río Berbellido en la falda del Pico del Lobo, cada vez que llueva habrá arrastres y se depositará ceniza y arena en las tuberías. Nos tocará poner unos filtros en los depósitos de agua".

Por el momento, no disponen de agua potable en Peñalba de la Sierra. La Diputación está distribuyéndola en cisternas para abastecer a la población.

