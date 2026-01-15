El Ayuntamiento de Guadalajara estudiará si impone sanción al Depor Guadalajara por las gradas supletorias

Este viernes termina el plazo para que el Depor Guadalajara presente alegaciones al expediente sancionador abierto por el ayuntamiento tras el partido de Copa del Rey contra el Barcelona.

Ese expediente se abrió porque el club instaló las gradas supletorias sin pedir autorización previa y eso conlleva un procedimiento que el consistorio activó siguiendo lo establecido a nivel normativo.

Armengol Engonga, concejal de Deportes de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha reiterado que todavía no hay sanción impuesta al club y que tendrá que valorarse y estudiarse a nivel técnico tras las alegaciones del Depor. En las infracciones consideradas graves, la multa oscila entre los 6.001 y los 150.000 euros.

Lucía de Luz, portavoz del PSOE Ayuntamiento de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Desde el PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, han pedido al gobierno municipal una resolución justa para el club.

El concejal de Deportes ha ratificado que las relaciones que mantiene con el Club Deportivo Guadalajara son "más que buenas" destacando la colaboración en distintas áreas.

El Depor Guadalajara recibe, entre otras subvenciones, una anual de 120.000 euros -ha detallado Engonga.