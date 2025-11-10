Arranca en Guadalajara el juicio por el triple crimen de Chiloeches

Hoy ha arrancado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio por el triple asesinato a puñaladas de un matrimonio y su hija durante el trascurso de un robo en su vivienda de Chiloeches mientras dormían

En este primer día de juicio por el triple crimen de Chiloeches se ha procedido a la constitución del jurado y ha comenzado la exposición de las partes.

La Fiscalía ha mantenido la prisión permanente revisable para el presunto autor de los asesinatos, F.P.S de 29 años; además de cinco de cárcel para los dos cómplices D.M.A y C.B.M. -pareja en su momento de la hija fallecida- que presuntamente facilitó la información para el robo perpetrado el 12 de abril de 2024.

El matrimonio de 52 y 53 años (A.E.V. y E.F.G.) se despertó durante el robo. El padre recibió 29 puñaladas, 14 la madre y después 7 puñaladas la hija L.V. de 22 años cuando intentaba huir por la escalera.

Tras los asesinatos, el acusado se apoderó de joyas, relojes y dinero y prendió fuego a la casa.

Las defensas de los tres acusados han pedido la absolución.

Podrían declarar a partir del viernes cuando haya finalizado toda la prueba del juicio.

Está previsto que mañana martes 11, comience la prueba testifical. Además de los testigos, declararán peritos forenses, agentes de la Guardia Civil y especialistas en criminalística.

El juicio se desarrollará hasta el próximo 19 de noviembre.