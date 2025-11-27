El alcalde de Cabanillas llama al consenso y diálogo para una resolución rápida del conflicto laboral

Arranca el Black Friday con la Plataforma de Inditex en Cabanillas del Campo en huelga indefinida

Los más de 400 empleados del centro logístico cobran 5.000 euros menos que los de la planta de Narón (A Coruña)

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Arranca el Black Friday y la Plataforma de Inditex de Cabanillas del Campo, la mayor que gestiona y distribuye los pedidos de la marca Pull & Bear en España, está en huelga indefinida.

Y esto podría derivar en falta de artículos y productos en algunas tiendas que ya se estarían produciendo según el presidente del Comité de Empresa, Raúl Casado.

La huelga comenzó el pasado 20 de noviembre y estaba previsto que se prolongara hasta el próximo sábado 29 de noviembre, haciéndola coincidir con la campaña del Black Friday, pero se decidió convertirla en indefinida ante la falta de avances en la negociación.

Desde el comité señalan que el seguimiento ha estado en torno al 90 % de la plantilla, formada por 378 personas fijas y 100 eventuales.

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha hecho un llamamiento a la empresa y a los representantes sindicales para que se intensifiquen las negociaciones de cara a una resolución rápida del conflicto.

Los más de 400 empleados del centro logístico de Inditex en Cabanillas del Campo piden más beneficios sociales y una equiparación salarial con la planta de Narón (A Coruña), con la que hay una diferencia de 5000 euros brutos anuales.

Critican la falta de diálogo y propuestas de la empresa.

