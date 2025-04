Los aranceles de Trump tendrán un impacto menor en los productos de Guadalajara

Aunque la guerra comercial desatada por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectará a nivel global, el impacto en la producción de aceite, queso o vino, que son los productos que pueden verse más afectados en Castilla La Mancha, será menor en Guadalajara por su menor producción.

Así lo ha señalado Antonio Torres, secretario general de APAG y gerente de SAT Coagral, quien añade que habrá que esperar a ver cómo afecta a la importación de cereales procedentes de Estados Unidos como el maíz.

Este es un producto que ya se ha visto perjudicado por la bajada de precios derivada de la Guerra de Ucrania, país para el que eliminaron los aranceles.

Antonio Torres ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de la participación de Guadalajara en el Salón Gourmets de Madrid 2025 que se celebrará en IFEMA (Madrid) del 7 al 10 de abril.

Arantxa Pérez Gil, diputada provincial de Turismo de Guadalajara y Antonio Torres, secretario general de APAG y director gerente de SAT Coagral Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Daños todavía sin peritar

El secretario general de APAG y director gerente de SAT Coagral se ha referido también a la cuantificación de los daños por inundaciones.

“El peritaje no está pudiendo realizarse porque los campos están inundados y es imposible acceder a ellos incluso a pie” -señala.

La situación es también de incertidumbre para el espárrago, uno de los cultivos de regadío, más afectados por las inundaciones en la provincia de Guadalajara en este momento.

La cosecha, que ya debería estar en marcha, se ha tenido que posponer porque las parcelas están inundadas.

Campos inundados por las recientes lluvias | APAG

El secretario general de APAG y director gerente de SAT Coagral señala que “se podría echar a perder no solo la cosecha de espárragos sino toda la plantación al completo lo que supondría pérdidas más importantes”.

Añade que el girasol y todos los cultivos de primavera como el maíz no están sembrados y no se sabe cuando se va a poder empezar porque no deja de llover.

Torres prevé, no obstante, que la cosecha de cereal sea buena este año pues solo 2.000 de las 250 mil hectáreas de la provincia han resultado afectadas por las lluvias.

“Ya tenemos media cosecha aunque tiene que llover en mayo. Soy optimista porque venimos de años malos”.