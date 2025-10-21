APAG reclama medidas urgentes para los ganaderos damnificados por el incendio del Pico del Lobo

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha reclamado este martes a la Junta de Castilla-La Mancha medidas urgentes para ayudar a los dos ganaderos de Peñalba de la Sierra, afectados casi en su totalidad por el incendio del Pico del Lobo, un fuego que les ha dejado sin pastos y ha calcinado un total de 3.000 hectáreas.

Así se lo ha trasladado a la delegada provincial de la Junta, Rosa García, el presidente de APAG, Juan José Laso en la reunión solicitada por la organización agraria y a la que han asistido también el delegado de Agricultura, Santos López Tabernero, y el de Desarrollo Sostenible, Rubén García, así como los ganaderos damnificados, Marcelino y Alberto.

Laso califica la situación de estos ganaderos de dramática.

APAG ha enviado ya dos camiones de paja como ayuda de urgencia, pero reclama que la Junta -que ha anunciado ayudas totales de más de un millón de euros tras el incendio- complemente la alimentación del ganado y demanda también que no haya penalizaciones en la PAC pues los animales no pueden pastar en los terrenos quemados.

Piden respuesta inmediata ante casos excepcionales.

La asociación provincial pedirá ayudas directas de entre 6.000 y 18.000 euros por ganadero, además de apoyo para piensos, agua y forraje.

La próxima semana tienen prevista una nueva reunión con la dirección del Parque Natural de la Sierra Norte para analizar posibles zonas alternativas de pasto.