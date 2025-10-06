En los últimos 15 días se han producido 5 ataques de lobo y 9 muertes de ganado

APAG reclama más ayudas a la Junta tras nuevos ataques del lobo en la Sierra Norte

Instan a sostener la rentabilidad de los ganaderos de la Sierra Norte cuyo papel puede ser fundamental en prevenir incendios como los del Pico del Lobo

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara están preocupados por nuevos ataques de lobos que se suelen incrementar en septiembre y octubre.

En quince días se han producido al menos cinco, el último en una explotación de Miedes de Atienza, en la que se han registrado 5 de las 9 muertes de ganado ovino y vacuno.

Los otros ataques han causado la muerte de un ternero en Gascueña de Bornova, de otro ternero en Bustares y de una oveja y un cordero en Cañamares.

APAG reclama más ayudas para estos ganaderos, sobre todo, por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha y de la Administración central.

Juan José Laso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, está convencido de que el número de lobos va en aumento y hay que buscar soluciones.

Desde APAG aseguran que el ganado podría prevenir incendios como el del Pico del Lobo donde se ha quemado una gran extensión de brezo que el ganado puede pastar.

Los ataques del lobo se suelen incrementar en los meses de septiembre y octubre.

