El Ayuntamiento de Guadalajara pone en marcha una modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales con los objetivos de actualizarla, de incrementar la protección animal, controlar las colonias de gatos ferales y endurecer el régimen sancionador frente a las personas que no recogen los excrementos y limpian los orines.

Uno de los cambios fundamentales en la ordenanza tiene que ver con el régimen sancionador, que clasifica las infracciones como leves, graves y muy graves, asignándoles multas de hasta 750 euros, 1.500 euros y 3.000 euros respectivamente.

En concreto, se tipifican como muy graves, y por tanto con sanciones de hasta 3.000 euros, las infracciones relacionadas con la no recogida de excrementos caninos en la vía pública, así como la no limpieza de los orines con una mezcla de agua con vinagre o productos desinfectantes; la alimentación de gatos por personas no autorizadas para ello, provocar ataques de animales hacia personas o colocar trampas sin autorización.

La nueva ordenanza introduce también el protocolo C.E.S para el control de las colonias de gatos ferales, que pueden ocasionar problemas de distinto tipo en la ciudad y supone que el Ayuntamiento vaya a destinar recursos para controlar las colonias de gatos callejeros mediante la esterilización de los ejemplares.

El texto acompaña al proceso de esterilización con todo un mecanismo de vigilancia y control de las colonias sometidas al mismo, bajo la estricta prohibición de que personas que no posean un carnet de cuidador alimenten a los gatos o los capturen.