Programa completo

Más de Uno Guadalajara 13:05 04/08/2023

Hoy nos acompaña José María Carracedo, director de Relaciones Institucionales de la empresa BASF, que ha obtenido el distintivo "Cero Accidentes", por parte de Fraternidad-Muprespa, al no haber tenido durante 5 años ningún siniestro laboral en sus divisiones BASF Coatings Services. Charlamos con Chema Fernández, director del noveno Festival "Greetings from Peralejos", que desde esta noche a y lo largo del fin de semana rinde homenaje un año más al cantante Bruce Springsteen. Además, compartimos minutos con Raúl Cuevas, presidente de la asociación taurina "Romancos al campo", que ha convocado un concurso gastronómico a base de carne de toro de lidia. Y en nuestro tiempo de noticias, escuchamos al presidente de APAG, Juan José Laso, hablando acerca de la tramitación gratuita que varios agricultores de la provincia han recibido a la hora de recibir las ayudas Next Generation para inversiones en Agricultura 4.0; cuyos expedientes han resultado positivos en su totalidad