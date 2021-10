PROGRAMA COMPLETO

MAS DE UNO GUADALAJARA 12:30 04/10/2021

Hoy hablamos con Ángel Ortega, gerente de la D.O. Vinos de La Mancha, acerca de la Fiesta de la Vendimia de Onda Cero que se celebrará del 6 al 16 de octubre. Francisco Marfil, director de la ONCE en Guadalajara, nos da todos los detalles acerca de la Semana de la ONCE que comienza hoy. También hoy, día mundial de la Arquitectura, hablamos de con Javier Herce, presidente de la demarcación en Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de CLM. y con el guía de turismo Manuel Granado, conoceremos algo más sobre el poblado de Villaflores, cuyo plan especial de rehabilitación está tramitándose. Además en nuestra agenda, desde la Fundación Ibercaja, Pablo Patiño, nos detalla un otoño lleno de cursos de lo más variado.