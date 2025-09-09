La vuelta al cole en Cuenca: ilusiones, rutinas y gastos

LEER MÁS Más de uno Cuenca 08/09/2025

En Más de uno Cuenca 08/09/2025 hemos charlado con Leticia Martínez, madre de una familia numerosa para conocer cómo se organiza.

También con el presidente de la asociación regional de familias numerosas, Eduardo Galicia, y hemos recogido testimonios de niños y padres de Cuenca, que nos cuentan sus impresiones e inquietudes con esta vuelta al cole.

Por su parte, el delegado de Educación de la Junta en Cuenca, Gustavo Martínez, ha ofrecido los detalles de este inicio de curso.

Educación mantiene las 24 aulas unitarias de la provincia de Cuenca.