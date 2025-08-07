A la venta las entradas sueltas para la feria taurina de Cuenca

Las entradas, en venta anticipada, se pueden adquirir en las taquillas del coso conquense, en maxitoro.com y por venta telefónica.
Cartel de la Feria Taurina:
- 22 de agosto. Concurso de recortes a las 23.00 horas.
- 23 de agosto. Becerrada en clase práctica con reses de Pedro Miota para Daniel Moset, Curro Muñoz, Paco Benito, Julio Aparicio, Izan Alonso y Curro de Belén (entrada gratuita solo para abonados).
- 24 de agosto. Corrida de rejones. Toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
- 25 de agosto. Toros de Baltasar Ibán y Montalvo para Uceda Leal, Fortes y Alejandro Peñaranda.
- 26 de agosto. Toros de Román Sorando para Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Roca Rey.
- 27 de agosto. Toros de El Pilar para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Marco Pérez.
- 28 de agosto. Corrida de toros mixta. Toros y novillos de La Palmosilla para José María Manzanares, Cayetano y la novillera Olga Casado.
Los días 23, 26, 27 y 28 de agosto, a las 23.30 horas habrá suelta de vaquillas nocturna con una entrada de 5 euros.