A la venta las entradas sueltas para la feria taurina de Cuenca

Las entradas sueltas para la Feria de San Julián 2025, que se celebrará en la Plaza de Toros del de Cuenca 22 al 28 de agosto, se han puesto a la venta este jueves.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

La taquilla del coso conquense, a primera hora de este jueves
La taquilla del coso conquense, a primera hora de este jueves | Melisa Cioanca

Las entradas, en venta anticipada, se pueden adquirir en las taquillas del coso conquense, en maxitoro.com y por venta telefónica.

Cartel de la Feria Taurina:

  • 22 de agosto. Concurso de recortes a las 23.00 horas.
  • 23 de agosto. Becerrada en clase práctica con reses de Pedro Miota para Daniel Moset, Curro Muñoz, Paco Benito, Julio Aparicio, Izan Alonso y Curro de Belén (entrada gratuita solo para abonados).
  • 24 de agosto. Corrida de rejones. Toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
  • 25 de agosto. Toros de Baltasar Ibán y Montalvo para Uceda Leal, Fortes y Alejandro Peñaranda.
  • 26 de agosto. Toros de Román Sorando para Morante de la Puebla, Fernando Adrián y Roca Rey.
  • 27 de agosto. Toros de El Pilar para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Marco Pérez.
  • 28 de agosto. Corrida de toros mixta. Toros y novillos de La Palmosilla para José María Manzanares, Cayetano y la novillera Olga Casado.

Los días 23, 26, 27 y 28 de agosto, a las 23.30 horas habrá suelta de vaquillas nocturna con una entrada de 5 euros.

