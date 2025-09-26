Las marcas Omoda y Jaecco llegan a Cuenca en el nuevo concesionario Monecar

Lo han hecho de la mano del Grupo Autoprima, un referente del mundo del automóvil que suma esta marca a la de Mercedes-Benz y KIA, ofreciendo modelos para todas las necesidades y posibilidades económicas, según ha informado la Confederación de Empresarios en nota de prensa.

El nuevo concesionario dispone de una instalación de más de 1.000 cuadrados, en la que se presenta una amplia gama de modelos de la mano del Grupo Chery, primer y mayor exportador de vehículos de China.

En la inauguración este jueves ha participado el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez-Guijarro y del diputado de Modernización, Mantenimiento de Servicios y Archivo Provincial, Diego Yuste.

Además, también estuvieron respaldados por representantes del mundo empresarial, como el presidente Ceoe-Cepyme Cuenca, David Peña, y su secretario general, Ángel Mayordomo, mientras que por el Grupo Chery, Eric Liu, y el Desarrollo Red Manager, Leonardo Scarcelli, que arroparon al gerente de Monecar, Fidel Monedero.

Amplia representación del ámbito empresarial, político y social en la inauguración | CEOE

Dos vehículos disponibles en Cuenca

Omoda 7 y Jaecoo 5 son los vehículos que ya se pueden adquirir en Cuenca.

El primero, denominado Omoda7, es un SUV de última generación que combina un diseño futurista con un alto nivel de equipamiento tecnológico.

Destaca por su motorización Súper Híbrida Enchufable, con etiqueta cero y con más de 270 CV, además de una autonomía eléctrica superior a los 90 kilómetros en modo eléctrico y 1.200 en combinación híbrida; ideal tanto para la conducción urbana como para largos viajes.

Su amplio interior, ofrece un espacio versátil y confortable, pensado para familias modernas que no quieren renunciar al estilo ni a la eficiencia, estando a la última en conectividad y tecnología.

Por su parte, Jaecco 5 representa la apuesta todoterreno de la marca dentro del segmento SUV compacto, combinando robustez y elegancia, con la posibilidad de tracción total inteligente según versiones.

Diseñado para quienes buscan aventura y seguridad, incorpora un completo paquete de asistentes de conducción, conectividad avanzada y un interior cuidado al detalle, siendo el primer vehículo con filosofía Pet-Friendly.

Además, el fabricante ya ha confirmado que próximamente contará con versiones 100 por ciento eléctricas, alineadas con su firme compromiso con la movilidad sostenible.