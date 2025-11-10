Más de uno Cuenca 10/11/2025

Uno de los tesoros de Albaladejito (Cuenca): la colección de azafrán, en El mirador verde

La colección de semillas y bulbos de azafrán centra el contenido de Más de uno Cuenca 10/11/2025 en la sección El mirador verde, con Vicente Poyatos, jefe de Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

También nos acompaña María Cristina Alcántara, técnico agrícola en el banco de germoplasma del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (Cuenca), que pertenece al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

La colección de azafrán permite tener un gran banco para mantener la diversidad genética.

Cuentan con 350 tipos de azafrán, de diferentes partes del mundo.

El azafrán lo conservan en el campo, cultivado en líneas de cuatro metros.

