Uno de los tesoros de Albaladejito (Cuenca): la colección de azafrán, en El mirador verde

También nos acompaña María Cristina Alcántara, técnico agrícola en el banco de germoplasma del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (Cuenca), que pertenece al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.
La colección de azafrán permite tener un gran banco para mantener la diversidad genética.
Cuentan con 350 tipos de azafrán, de diferentes partes del mundo.
El azafrán lo conservan en el campo, cultivado en líneas de cuatro metros.