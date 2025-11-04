La SMR de Cuenca presenta su V Ciclo de Adviento con cinco conciertos de primer nivel internacional

Cinco conciertos de prestigio internacional

La SMR de Cuenca amplía por quinto año consecutivo su propuesta más allá de la Semana Santa, reafirmando a la ciudad como referente cultural y turístico durante el puente de la Constitución y la Inmaculada.

El programa ofrecerá cinco conciertos de altísimo nivel que recorrerán siete siglos de historia de la música, con la participación de agrupaciones europeas de primer nivel. Las actuaciones se celebrarán en la Biblioteca de la Merced y el Museo de Cuenca, que conmemora su 50º aniversario.

El Mesías de Haendel, broche del ciclo

Como cierre, el sábado 20 de diciembre, el Teatro-Auditorio acogerá el II Concierto Extraordinario de Navidad, con la interpretación de El Mesías de Georg Friedrich Haendel, a cargo de los Solistas, Coro y Orquesta de la SMR bajo la dirección de Andoni Sierra.

El director artístico ha destacado que “este ciclo ofrecerá un amplio abanico de músicas maravillosas concebidas para el tiempo del Adviento y la Navidad”, y ha subrayado el compromiso de la SMR por mantener la excelencia artística y la conexión con su público.

Un programa que une patrimonio y excelencia musical

Entre las formaciones participantes destacan el quinteto vienés Wiener Kammersymphonie, Camerata Iberia, la soprano Raquel Andueza junto a La Galanía, y el Ludovice Ensemble, que interpretará obras del Renacimiento y el Barroco ibérico.

“Cuenca tiene el orgullo de acoger propuestas culturales de primer nivel en espacios únicos, llenos de historia y belleza”, ha señalado el alcalde Darío Dolz durante la presentación del ciclo.

Las entradas para todos los conciertos ya están a la venta con precios accesibles y descuentos en la web oficial www.smrcuenca.com, donde también se pueden adquirir abonos para disfrutar del ciclo completo.