Cultura

Segunda vida a objetos encontrados en una muestra en la Sala Iberia de Cuenca

La Sala Iberia de Cuenca acoge desde desde este jueves la muestra “Donde nada había” del escultor gaditano Ángel Lamela, y que expone en la ciudad figuras que representan una “segunda vida” a los objetos abandonados.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Una de las figuras que se puede ver en la muestra de Lamela en la Sala Iberia
Una de las figuras que se puede ver en la muestra de Lamela en la Sala Iberia | JCCM

La exposición presenta una selección de piezas que invitan a reflexionar sobre la capacidad transformadora del arte y el diálogo entre materia y emoción.

Su obra se caracteriza por dar una segunda vida a objetos abandonados, explorando temáticas que van desde figuras narrativas y colecciones inspiradas en la naturaleza o el cuerpo humano.

Chapas, restos metálicos o elementos agrícolas en desuso se convierten, bajo su intervención, en obras que combinan lo figurativo y lo abstracto, cargadas de significado y con una fuerte implicación emocional.

Lamela ha sido finalista y seleccionado en diversos certámenes nacionales como “Esculturas frente al mar” en Denia, “Escombrarte” en Segovia o el concurso de escultura de la Villa de Calpe.

Hasta el 24 de agosto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer