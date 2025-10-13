El Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca celebra su 16ª edición con más de 150 coches y ofertas exclusivas

LEER MÁS Informativos Cuenca

El Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca regresa los días 17, 18 y 19 de octubre en el recinto ferial de La Hípica, con una amplia exposición de más de 150 vehículos de todas las marcas y concesionarios de la provincia. La cita, consolidada como una de las más importantes a nivel comercial en Cuenca, ofrece precios y condiciones especiales únicamente durante el evento, así como financiación preferente gracias a la colaboración con BBVA Consumer Finance.

El acto de presentación ha contado con representantes de las administraciones públicas y entidades organizadoras, como Diego Ruiz Yuste, técnico de CONVECU; Juan Manuel Martínez, concejal de Promoción Empresarial; Mayte Megía, diputada de Ferias; y Arantxa Poveda, delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo, quienes han coincidido en destacar la importancia del evento para la economía local.

Crecimiento y consolidación

El año pasado, la feria cerró con la venta de 74 vehículos y un volumen de negocio de 1,7 millones de euros. Para esta edición se espera superar esas cifras, gracias al esfuerzo conjunto entre concesionarios, instituciones públicas y el tejido empresarial.

Además, se trata de una oportunidad única para los compradores, ya que los vehículos, tanto de ocasión como algunos modelos nuevos, se presentan con descuentos exclusivos, garantías oficiales y financiación por debajo de las condiciones habituales de mercado.

Apoyo a la movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Cuenca ha reforzado su apuesta por la movilidad sostenible mediante la bonificación del 50 % del impuesto de circulación durante cinco años para los vehículos cero emisiones o ECO, una medida que ya ha beneficiado a más de 75 solicitantes desde su entrada en vigor el 1 de enero.

También se ha destacado la implicación de concesionarios locales en licitaciones municipales para la adquisición de vehículos sostenibles, contribuyendo así a la renovación de flotas públicas con criterios medioambientales.

Impacto económico y empleo

El salón genera un importante impacto económico en la provincia, no solo por las ventas directas, sino también por el movimiento de visitantes y familias. Se estima que la feria contribuye a la creación de más de 300 empleos directos y 1.000 indirectos, convirtiéndose en una plataforma clave para el sector automovilístico provincial.

La organización insiste en que se trata de un evento con dimensión provincial: el año pasado se registraron ventas en más de 20 municipios de Cuenca, lo que refleja el alcance real de la feria más allá de la capital.

Un sector con retos, pero en crecimiento

Durante la presentación también se abordó la preocupación del sector por la situación de Mahle, empresa auxiliar del automóvil en Motilla del Palancar, afectada por un proceso de reestructuración. Aunque el impacto aún está por determinar, se advierte que los cambios en los aranceles y en el mercado de componentes podrían repercutir en otras empresas del sector.

Aun así, los organizadores se mostraron optimistas. Las matriculaciones han crecido un 16 % respecto al año anterior, lo que refleja confianza del consumidor y solidez del mercado.