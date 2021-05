Resines, y Gloria y Josete, de Campeones, embajadores de una campaña de la Diputación de Cuenca

Ellos serán los encargados de viajar por los distintos municipios para conocer los procesos productivos que llevan a conseguir la calidad de uva, vino y mosto de las denominaciones de origen DO La Mancha, DO Manchuela, DO Ribera del Júcar y DO Uclés.

La Diputación de Cuenca se suma además así la campaña "El despertar de los sentidos" y la de este martes ha sido la quinta cata sensorial con las denominaciones de origen de nuestros vinos y que se centran el proceso productivo, así como en la uva o el mosto.

Este proyecto va dirigido a gente joven, a personas con diversidad funcional y sus familias y el objetivo principal de la cata sensorial es que conozcan, prueben, huelan, sientan y consuman productos de España, ha agregado la nota.

El objetivo de la campaña es que un público joven conozca los productos españoles través de los diecinueve países donde se ha estrenado la película de "Campeones".

José y Gloria aprenderán, para después, poder enseñar mientras promocionan los productos agroalimentarios de Cuenca.

Esta campaña promocional se difundirá a través de los medios de comunicación convencionales pero también a través de las redes sociales.

En junio está previsto grabar un vídeo específico con las particularidades de cada una de esas denominaciones.