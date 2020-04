Prevenir las tecnoadicciones, otro reto del confinamiento

El juego en red es uno de los desafíos. No excederse en los tiempos, y que lo hagan con "amigos y compañeros de clase" principalmente, en vez de con desconocidos, para no "cruzar la línea roja"; es decir, no compartir información en chats ni dar datos personales.Las apuestas en la red también pueden conllevar peligros, dado que sin darnos cuenta, advierte Martínez, se puede desarrollar la ludopatía.

Junto a las tecnoadicciones, el ciberacoso, el grooming y la sextorsión son otros de los principales problemas. Aunque estas semanas no haya clase, muchos de esos peligros pueden seguir, recuerdan desde la Policía Nacional.

Consuelo Martínez / Foto: Universidad de Castilla-La Mancha

El control parental y el sistema Pegi, para asegurar un entorno de diversión seguro son herramientas a tener en cuenta por parte de los padres.

También proteger la identidad digital de los menores, configurar correctamente la privacidad en las redes sociales, acceder a contenidos adecuados a la edad, denunciar el ciberacoso, no fiarse de desconocidos o no compartir imágenes o vídeos comprometidos. No obstante, si algo ocurriera, la Policía está aquí, "para proteger, para ayudar", recuerda Consuelo Martínez.

Precisamente, la Policía Nacional tiene en marcha un espacio infantil en su página web (policia.es/juegos) donde ofrece algunas recomendaciones. Además, estos días comparte pasatiempos para los más pequeños, que les sirven para aprender a estar protegidos.

Pasatiempos / Policía Nacional