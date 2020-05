Pocos bares levantan la persiana en Cuenca, en una semana lluviosa

La histórica "Confitería Ruiz" mantiene abierta la pastelería y ofrece "café para llevar", pero de momento no abrirán la terraza; no les compensa y el mal tiempo además no acompaña.

El Hotel Torremangana es de los pocos que ha abierto en la provincia, pero no ofrece servicios de restauración.

Reapertura del hotel, pero sin servicio de restauración / Hotel Torremangana

La desescalada en la restauración y en las iglesias conquenses ha sido recogida este lunes además por un equipo de la cadena británica BBC.

Cadena británica BBC en la parroquia de San Esteban de Cuenca / Obispado

Respecto al sector del comercio, la mayoría sí ha levantado la persiana, según la asociación que representa al sector, aunque con muchas medidas de seguridad.

Entre los establecimientos que abren esta semana, Villa Cora Boutique, regentado por Fátima Priego. Es obligatorio el uso de mascarillas y ofrece un horario preferente para personas de riesgo.

Además, dispone de reparto a domicilio de manera gratuita y desinfectan probadores y prendas con vapor a más de 80 grados y desinfectante textil tras cada cliente.

Las prendas son sometidas a un proceso de desinfección después de ser probadas por los clientes / Villa Cora