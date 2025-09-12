Pedro José Ruiz Soria, cartelista de la Semana Santa de 2026

Así lo ha decidido por unanimidad la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías.

La de Ruiz, que ha sido la única candidatura en esta ocasión, ha sido presentada por la V. H. de Jesús entrando en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Esperanza, la R. I. E. de Ntro. Padre Jesús Nazareno (vulgo de Medinaceli), la I. V. H. de la Negación de San Pedro y la V. H. de Ntro. Padre Jesús orando en el Huerto (de San Antón).

El recién nombrado Cartelista será además pionero, pues se trata del primer sacerdote elegido por designación directa en diseñar el Cartel de nuestra Pasión (en 1962 ya lo diseñó el sacerdote Silvino Navalón, aunque en este caso fue el ganador del Concurso de Carteles de Semana Santa).