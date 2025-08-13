El nuevo Hospital Universitario incorpora una nueva Unidad de Inmunoterapia

Según el gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, el nuevo centro sanitario ha permitido un incremento de actividad, y la realización hasta el momento de 100 resonancias magnéticas, 250 pruebas radiológicas, 30 TC y más de 200 pacientes han sido atendidos en las Consultas Externas, a los que se suman el servicio de Alergología y la Unidad del Dolor.

Por su parte, el doctor Antonio Moreno, jefe de Sección de Alergología del Área Integrada de Cuenca, ha explicado que en lo referente a recursos humanos y tras las recientes incorporaciones, la Sección de Alergología pasa de contar con cinco alergólogos a los ocho facultativos actuales.

Asimismo, crece en el número de profesionales de Enfermería y se cuenta con una nueva Auxiliar Administrativo.

En cuanto a los espacios físicos se pasa de las cuatro salas con las que cuenta Alergia en el Hospital Virgen de la Luz a las nueve salas del Hospital Universitario.

Todo ello va a permitir, según ha explicado el facultativo responsable de la Sección de Alergología, crecer en nuevas prestaciones para los pacientes de Cuenca.

Unidad de Inmunoterapia

Además, se ha creado una nueva Unidad de Inmunoterapia para la administración de vacunas antialérgicas con garantías de seguridad y eficacia.

Se trata del único tratamiento disponible para pacientes alérgicos que es capaz de frenar el curso de su enfermedad y curar a dichos pacientes, y consiste en la administración periódica de un extracto al que el paciente es alérgico, habitualmente durante un periodo de 3 a 5 años.

Para la puesta en marcha de esta nueva Unidad de Inmunoterapia de la Sección de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca se ha contemplado que se cumplen los 22 ítems que la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) dictamina para la acreditación de este tipo de servicios.