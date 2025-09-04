El Museo de Cuenca ofrece visitas gratuitas todos los domingos

LEER MÁS Más de uno Cuenca 04/09/2925

El objetivo es difundir y divulgar sus colecciones para que los visitantes conozcan y entiendan la historia y la cultura que albergan los centros, según ha informado el Museo de Cuenca en una nota de prensa.

"Sumérgete en un viaje a través del tiempo, de las emociones, de los misterios y de las sensaciones que nos producen aquellas piezas que un día pertenecieron a nuestros antepasados", ha agregado.

El espacio, sito en Obispo Valero, 6 de la capital, expone, entre otras cosas, una vitrina de arte rupestre levantino.