El mundo de la cultura despide al artista Gustavo Torner, fallecido a los 100 años

La ciudad seguirá rindiendo este 2025 al artista, un referente del arte contemporáneo y de la vanguardia del siglo XX, un homenaje con una batería de actividades en el "Año Torner".

El obispo de Cuenca, José María Yanguas, ofició en la tarde de ayer en la Catedral (cuyas vidrieras diseñó) el funeral, al que asistieron representantes del mundo de la cultura, como el pintor José María Yturralde.

También la directora del Espacio Torner, Marta Moset, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Educación, Amador Pastor o el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, entre otros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el legado cultural del artista y ha recordado que fue, junto a Fernando Zóbe, uno de los impulsores del Museo de Arte Abstracto Español ubicado en las emblemáticas Casas Colgadas.

El consejero de Educación, el director de Exposiciones de la Fundación Juan March y director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Manuel Fontá, y el vicepresidente de la Junta | JCCM

Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 1993 e Hijo Predilecto de la ciudad de Cuenca en 2025, participó también en el diseño y montaje del Museo Catedral y en el de las vidrieras para la Capilla Mayor de la Catedral de Cuenca.

Entre los premios y distinciones se encuentran también el de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la encomienda y la gran cruz[ de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio t la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.

En su cuenta de X, el presidente de la región, Emiliano García-Page, ha destacado que Torner "revolucionó la cultura de Cuenca, su ciudad, donde su legado permanecerá para siempre".