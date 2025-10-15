Monseñor José María Yanguas será el pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2026

La Semana Santa de Cuenca de 2026 contará con un pregonero muy especial: monseñor José María Yanguas Sanz, actual obispo de Cuenca, será el encargado de pronunciar el pregón oficial que abrirá las celebraciones de la Pasión el próximo año. Así lo ha acordado por unanimidad la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías.

Monseñor Yanguas se ha mostrado agradecido y emocionado por el nombramiento, asegurando haber recibido la noticia “con alegría e ilusión”, y destacando que su intención será dejar que “la Semana Santa hable por sí misma”. “El mensaje central es el de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y lo importante no es tanto quién lo diga, sino qué se dice y a quién representa”, afirmó tras aceptar el encargo.

Será la primera vez que Yanguas pronuncie un pregón de Semana Santa, convirtiéndose además en el segundo obispo conquense en hacerlo desde 1997. Su intervención será la tercera que se celebre en el Teatro Auditorio de Cuenca y la número once que corre a cargo de un religioso.

Un profundo vínculo con la Semana Santa conquense

Desde su llegada a la diócesis en 2006, monseñor Yanguas ha mantenido un fuerte compromiso con la Semana Santa de Cuenca, participando activamente en procesiones, celebraciones litúrgicas y actos institucionales. Cada Lunes Santo, ha dado voz a la Primera Palabra ante el Cristo de la Vera Cruz, además de presidir las principales celebraciones de Domingo de Ramos, Jueves y Sábado Santo.

Durante su episcopado, la Semana Santa de Cuenca ha vivido momentos clave como la coronación de Ntra. Sra. de las Angustias, la creación de la procesión del Duelo o la presentación de la Semana Santa en Roma ante el Papa Francisco. También ha sido un firme defensor de la tradición, la identidad y la dimensión espiritual de la Pasión conquense, participando en la vida de hermandades y acogiendo cada año a las imágenes marianas en el Palacio Episcopal.

Con este nombramiento, la Semana Santa de Cuenca de 2026 contará con una voz experimentada, cercana y profundamente conocedora del sentir nazareno.