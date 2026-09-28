Mirador Verde: Recicleta reclama una red ciclista segura y conectada para convertir la bicicleta en transporte cotidiano en Cuenca

a bicicleta como alternativa real para los desplazamientos cotidianos ha protagonizado una nueva entrega de El Mirador Verde, la sección de biodiversidad y sostenibilidad de Onda Cero Cuenca con Vicente Poyatos. Coincidiendo con los días posteriores a la Semana Europea de la Movilidad, el espacio ha contado con Jacobo Bachiller, presidente de Recicleta San Antón y secretario de Cuenca en Bici.

Recicleta San Antón nació en 2008 como una asociación sin ánimo de lucro destinada a promover el uso cotidiano de la bicicleta. Entre sus actividades se encuentra la recuperación de bicicletas donadas, que son reparadas y prestadas mediante una fianza simbólica, además de un taller participativo donde los usuarios pueden aprender a reparar sus propias bicicletas.

Bachiller rechaza que fomentar la movilidad ciclista implique necesariamente eliminar los coches. En una provincia como Cuenca, reconoce, el vehículo privado continúa siendo imprescindible para numerosos desplazamientos. Su planteamiento pasa por conseguir que deje de ser la única alternativa disponible para determinados trayectos urbanos.

Uno de los argumentos habituales contra la bicicleta en Cuenca son sus cuestas y las temperaturas extremas de determinadas épocas del año. Bachiller reconoce ambos condicionantes, pero considera que el principal obstáculo es la sensación de inseguridad al circular entre el tráfico. La aparición de bicicletas eléctricas permite además reducir el esfuerzo necesario para afrontar los desniveles.

Para conseguir que más conquenses utilicen la bicicleta, Recicleta plantea tres medidas prioritarias: una red ciclista segura, conectada y útil; una red de aparcamientos para bicicletas distribuida por la ciudad; y medidas destinadas a reducir y pacificar la velocidad del tráfico.

La asociación considera que la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible constituye una oportunidad para decidir qué papel deben tener durante los próximos años el vehículo privado, el transporte público, los desplazamientos a pie y la bicicleta en Cuenca.

Bachiller destaca que Cuenca cuenta ya con una importante cultura ciclista vinculada principalmente al deporte y al ocio. El siguiente paso, señala, sería trasladarla también a la movilidad cotidiana.

Entre las iniciativas que ya se desarrollan se encuentra la Masa Crítica del último jueves de cada mes y los denominados bicibús, recorridos organizados para que alumnos, familias y profesores puedan acudir en bicicleta al colegio. Según Bachiller, dos centros de la ciudad, Fuente del Oro e Isaac Albéniz, participan actualmente en esta experiencia.

El objetivo, resume Recicleta, no es que todos los desplazamientos se realicen en bicicleta, sino conseguir una ciudad en la que los ciudadanos puedan elegir de forma segura cómo quieren moverse.