Marcha atrás en el sistema de autobuses en Cuenca: vuelven las líneas habituales

LEER MÁS Así funciona el nuevo mapa del transporte urbano de autobús de Cuenca

En una nota de prensa, así lo ha comunicado el Consistorio conquense, tras los retrasos y las quejas de los usuarios desde el pasado 1 de septiembre, cuando se puso en marcha el intercambiador de Mariano Catalina.

Según el Consistorio, el nuevo proyecto ahora contempla sumar nuevos espacios de la ciudad, concretamente el nuevo Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, así como a la zona que se habían incorporado en Villa Román; sumando a estas cuatro líneas las lanzaderas al AVE, ha agregado la nota.

Este cambio en el sistema se producirá la próxima semana, a falta de concretar la fecha exacta para poder trasladar la información concreta de las líneas a los usuarios con tiempo.

Mientras tanto, el Consistorio conquense seguirá trabajando en el nuevo contrato de transporte público urbano.