Transporte urbano

Marcha atrás en el sistema de autobuses en Cuenca: vuelven las líneas habituales

El Ayuntamiento de Cuenca ha acordado con la empresa concesionaria del transporte público urbano, Líneas Urbanas de Cuenca (LUC), recuperar el anterior mapa de autobuses.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Intercambiador de Mariano Catalina
Intercambiador de Mariano Catalina | Onda Cero Cuenca

En una nota de prensa, así lo ha comunicado el Consistorio conquense, tras los retrasos y las quejas de los usuarios desde el pasado 1 de septiembre, cuando se puso en marcha el intercambiador de Mariano Catalina.

Según el Consistorio, el nuevo proyecto ahora contempla sumar nuevos espacios de la ciudad, concretamente el nuevo Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, así como a la zona que se habían incorporado en Villa Román; sumando a estas cuatro líneas las lanzaderas al AVE, ha agregado la nota.

Este cambio en el sistema se producirá la próxima semana, a falta de concretar la fecha exacta para poder trasladar la información concreta de las líneas a los usuarios con tiempo.

Mientras tanto, el Consistorio conquense seguirá trabajando en el nuevo contrato de transporte público urbano.

