MAHLE plantea un ERE en Motilla (Cuenca) para más de 500 trabajadores

LEER MÁS Más de uno Cuenca 19/09/2025

El ERE también se plantea para su planta del Centro Logístico de Paterna (Valencia) para otros 190 puestos de trabajo.

El sindicato CCOO Cuenca, que ha dado a conocer los planes de la empresa, ha rechazado "esta drástica decisión" que la empresa argumenta en “causas productivas y organizativas” y “para asegurar la viabilidad de la empresa” dado que uno de su principales clientes ha bajado sus pedidos y cesará su relación con la compañía en el primer trimestre de 2026.

Impacto en la comarca

MAHLE da trabajo, en su planta de Motilla del Palancar, a cerca de un millar de personas, por lo que el impacto social en la zona sería de repercusión "incalculable" teniendo el cuenta el gran número de empresas auxiliares que viven del sector de la automoción en toda la provincia, ha agregado el sindicato.

CCOO ha recordado que hace apenas un año, se puso a esta empresa como ejemplo en su intención de casi duplicar su plantilla para 2026 gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.

Concretamente 40 millones de euros del PERTE VEC y del Programa Moves Singulares.

"No entendemos como, apenas unos meses después, no sólo parece que se ha abandonado ese camino sino que se pretende dar un hachazo injustificado y, a todas luces inasumible, a la actividad industrial de toda una comarca", ha añadido.

Comunicado de la empresa

El Grupo MAHLE ha comunicado una reestructuración estratégica en su planta de Motilla del Palancar y en el Centro Tecnológico de Valencia, España.

Esta decisión se ha tomado debido a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica. Como resultado, las instalaciones de producción de MAHLE para productos relacionados con la electrificación están actualmente extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo. Los centros de las localidades de Motilla y Valencia se han visto especialmente afectados por estos desarrollos. Después de evaluar a fondo todas las opciones, se ha llegado a la conclusión de que es inevitable reducir la plantilla en Motilla del Palancar en aproximadamente 550 empleados y en Valencia en unos 190 empleados en varias fases a lo largo de los próximos meses y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio.

El proveedor de componentes para la automoción inicia un proceso de consulta con los representantes de los trabajadores para identificar soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas. MAHLE mantiene su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro.

El desarrollo y la producción actual de producto continuarán como siempre para atender a los clientes y cumplir con sus pedidos. La electrificación es un campo estratégico clave para MAHLE, y la compañía continúa plenamente dedicada a producir y desarrollar soluciones tecnológicas plenamente integradas, de alto rendimiento e innovadoras para que esta área tecnológica esté a la vanguardia como un actor competitivo e innovador cuando los mercados se recuperen y los pedidos de alto volumen vuelvan a entrar.

MAHLE opera en España desde la década de los 70, con el establecimiento de la primera planta de MAHLE en la pequeña localidad de Montblanc, Cataluña. España es un mercado clave para MAHLE en Europa, ya que emplea a casi 2.500 personas en ocho centros de producción repartidos por todo el país. Los equipos de estos centros fabrican componentes para vehículos eléctricos y motores de combustión limpia, así como soluciones de alta tecnología para bicicletas eléctricas, contribuyendo activamente a la movilidad sostenible. La compañía continúa invirtiendo en innovación y producción local para proporcionar soluciones de tecnología avanzada a sus clientes.