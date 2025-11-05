La Junta refuerza en Cuenca la red regional de innovación y transferencia del conocimiento con más de 50 entidades participantes

Cuenca ha sido este año la sede de la segunda Feria de Transferencia del Conocimiento, una cita organizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el objetivo de fomentar la conexión entre la investigación científica y el tejido empresarial.

El encuentro, celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha reunido a más de 50 empresas, instituciones y grupos de investigación, además de 300 participantes procedentes del ámbito público y privado.

Asturias, comunidad invitada en esta edición

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido la presencia de la delegación asturiana, comunidad invitada este año. En su intervención, ha subrayado la importancia de la transferencia de conocimiento como “un eslabón esencial que permite que los avances científicos se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía y las empresas”.

Castilla-La Mancha supera los objetivos de su plan de investigación

Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha ha superado los objetivos del Plan Regional de Investigación e Innovación 2021-2024, movilizando más de 1.100 millones de euros entre fondos públicos y privados.

Además, la región ha alcanzado ya los 4.000 investigadores contratados a jornada completa, de los cuales un 40 % son mujeres jóvenes formadas en la UCLM, lo que demuestra “el compromiso de la región con el talento y la igualdad de oportunidades”.

Nuevo decreto de registro de agentes investigadores

El consejero ha anunciado que antes de que finalice noviembre se aprobará el decreto que regula el registro de agentes investigadores, una herramienta que permitirá identificar a los principales grupos y profesionales del ámbito científico, facilitando su colaboración con las empresas.

También ha avanzado que los premios regionales de investigación incluirán una nueva categoría dedicada a los agentes de transferencia del conocimiento.

Más de 50 empresas y centros tecnológicos presentes

Durante la feria se ha puesto de relieve el trabajo que realizan los centros tecnológicos y universidades en sectores como los materiales avanzados, la agroalimentación, la sostenibilidad o el hidrógeno verde.

El evento ha contado con la presencia de más de 50 entidades y la participación de 300 personas, en un espacio destinado a tejer redes de colaboración entre empresas, investigadores y estudiantes.

Colaboración con el Ministerio de Ciencia y el CDTI

El consejero ha agradecido la implicación del Ministerio de Ciencia e Innovación y del CDTI, que han financiado varios planes complementarios de investigación en la región.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno autonómico solicitará un nuevo plan complementario centrado en fortalecer la transferencia del conocimiento, reforzando la colaboración entre el sector público y el privado.

Nuevo plan regional 2025-2028: más ambición y más inversión

Castilla-La Mancha trabaja ya en el nuevo Plan Regional de Investigación e Innovación 2025-2028, que aspira a movilizar nuevamente 1.100 millones de euros, pero en un plazo más corto, de tres años.

El objetivo es consolidar el apoyo al talento investigador y a los grupos de investigación, con especial atención a los proyectos que impacten en zonas rurales o afectadas por la despoblación.

Vocaciones científicas y talento joven

La jornada ha contado con la participación de alumnado universitario y de Formación Profesional, con el propósito de fomentar nuevas vocaciones científicas y mostrar las oportunidades profesionales que ofrece el ámbito de la innovación.

“Hoy celebramos que Castilla-La Mancha avanza en conocimiento, investigación e innovación, y que Cuenca se consolida como una ciudad de referencia en la celebración de encuentros científicos”, ha concluido el consejero.