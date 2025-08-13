Cultura

Jesús Segura, maestre de campo de Los Tercios de Huélamo (Cuenca)

Huélamo se convertirá de nuevo del 18 al 24 de agosto en la única localidad de Castilla-La Mancha que reviva el siglo XVI y celebre unas jornadas en honor Los Tercios. El cocinero Jesús Segura, del restaurante Casas Colgadas de Cuenca, será nombrado maestre de campo.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Representación de Los Tercios en la presentación de las jornadas en la institución provincial
Así lo ha destacado el coordinador de las jornadas, el historiador Miguel Romero, quien ha señalado que la sexta edición de estas jornadas se celebran en honor a Julián Romero, maestre de campo de los Tercios de Flandes, vinculado a Huélamo.

En este sentido ha destacado que las jornadas las organiza la asociación cultural “Julián Romero” y el Ayuntamiento de Huélamo, y son “únicas en Castilla-La Mancha”.

El pregón de las jornadas correrá a cargo del gerente de La Abadía de Jábaga, Carlos del Pozo, ha detallado Romero, quien ha recordado la importancia del chocolate para Los Tercios, como alimento calórico en las contiendas.

Además, también está prevista la celebración de la segunda edición de un seminario de la mano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Uimp) que este año versará sobre el cancionero popular, como seña de identidad entre Aragón y Castilla.

Y un año más se celebrará “La encamisada”, una carrera popular pedestre, en coordinación con el Club Deportivo Huélamo, y que conlleva la obligatoriedad de vestir camiseta y pantalones blancos.

También hay previstas representaciones teatrales a cargo de los vecinos del pueblo, visitadas guiadas o exhibición de cetrería.

