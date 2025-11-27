El Hospital Universitario de Cuenca asumirá toda la actividad urgente desde el día 13 de diciembre

La dirección del área sanitaria de Cuenca ha detallado el plan definitivo para culminar el traslado desde el Hospital Virgen de la Luz al nuevo Hospital Universitario. El día clave será el sábado 13 de diciembre, cuando se cerrará definitivamente el servicio de urgencias del antiguo centro y se activará el del nuevo hospital.

Un operativo con más de 100 profesionales y 10 ambulancias

Para esta fase final se ha creado una subcomisión específica integrada por médicos, enfermeros, técnicos, supervisores y responsables de transporte sanitario. Serán 100 profesionales los que trabajen exclusivamente en los traslados, apoyados por 10 ambulancias en un dispositivo coordinado con la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Tres grandes bloques de pacientes y caravanas cada hora y media

El plan prevé el traslado en tres bloques: área quirúrgica, materno-infantil y salud mental; UCI; y áreas médicas.

Las “caravanas” de pacientes comenzarán a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas del sábado 13, con unas 60 personas en esta primera fase. El domingo continuará el traslado del bloque quirúrgico y el de la UCI, cuyos pacientes se moverán uno a uno, dada su gravedad.

Objetivo, minimizar traslados gracias a altas médicas

Desde el lunes 15 se abordará el traslado del bloque médico, con cerca de 160 pacientes previstos. El objetivo es que alrededor del 70% pueda recibir el alta antes del día del traslado, para minimizar movimientos entre centros.

Servicios duplicados durante varios días

Durante toda la semana del 13 al 20 de diciembre, los servicios clínicos y generales estarán duplicados en ambos hospitales, para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

La dirección sanitaria subraya que a pesar de la complejidad del proceso, “todos los hitos previstos se han cumplido”, destacando que el Hospital Universitario ya supera las 1.500 atenciones diarias en área ambulatoria. El cierre del Virgen de la Luz será “el principio del fin” de un proceso iniciado el 29 de julio y que concluirá en menos de cinco meses.