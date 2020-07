Un edil de VOX se arrima al PSOE en Motilla (Cuenca)

Martínez, uno de los dos ediles del grupo municipal de Vox en esta localidad conquense donde el PSOE gobierna con cinco ediles y sin mayoría absoluta, se abstuvo en la votación de esa reducción de sueldo en el pleno extraordinario de este mes, si bien el otro edil de su grupo votó a favor, igual que el resto de formaciones, IU (con tres concejales), Siempre Motilla (dos) y el único edil del PP.

En declaraciones a Onda Cero Cuenca, Martínez ha justificado su abstención (que provocó con el voto de calidad del alcalde Pedro Tendero que la reducción de sueldo saliera adelante) con el argumento de que no había “otra alternativa”, dado que el PSOE amenazó con dimitir si había reducción de salarios.

Además, ha opinado que la otra opción sobre la mesa era una moción de censura de “las derechas” (Vox, Siempre Motilla y PP) que rondaba desde hace un mes, pero que no prosperó porque finalmente los tres ediles de IU “recularon”, presionados, indica Martínez, por la dirección provincial de la formación de izquierdas.

Guillermo Martínez, portavoz de Vox en Motilla / Vox Cuenca

Denuncia Guardia Civil

Se da la circunstancia que el alcalde Pedro Tendero denunció el pasado 7 de julio ante la Guardia Civil la aparición de unos pasquines anónimos en la localidad, en los que se pone sobre la mesa un “pacto político a cambio de un beneficio urbanístico”, dado que el edil de Vox tendría problemas en el tanatorio del que es gerente, dado que parte del mismo podría ser ilegal.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han informado que hay cuatro causas abiertas en el juzgado de instrucción número 1 de Cuenca en relación a este asunto.

En este sentido, Martínez ha rechazado tajantemente esas acusaciones y ha negado que exista “un pacto". Ni antes ni ahora.

“No hay intereses ocultos, no es el caso; antes de ser cómplice de una situación de no gobernabilidad, mi compañero Alberto como yo hemos decidido hacer esto. Por encima de lo que me diga mi partido están los intereses del pueblo”, ha agregado el edil de Vox .

Es más, asegura que la dirección nacional “estaba al corriente de la posible moción de censura” y ha lamentado que IU finalmente se haya desmarcado.

Izquierda Unida replica

A este respecto, el coordinador provincial de IU, Jacobo Medianero, ha abogado por un gobierno de progreso y que se puedan alcanzar acuerdos por la izquierda, a la vez que ha rechazado la moción de censura planteada, “ahora y en el futuro”.

Se da la circunstancia que tanto PSOE como Izquierda Unida se repartieron el gobierno la legislatura pasada.

Resultados electorales 2019 / Ministerio del Interior

PSOE Cuenca

Sin embargo, desde 2019 el PSOE ha decidido gobernar en solitario desde las últimas elecciones municipales, aunque no tenga mayoría absoluta, según ha recordado por su parte el secretario general del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo.

El líder socialista, quien ha reconocido haber participado en las últimas semanas en algunas reuniones para resolver este asunto, también ha renegado de ese posible pacto político con Vox, de las acusaciones de los pasquines y ha retado “a las derechas” a que si tienen “cuajo político” presenten esa moción de censura contra el regidor.