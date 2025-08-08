Festival Internacional Serranía de Cuenca

FIMUC 2025 propone tres conciertos en Beteta del 9 al 11 de agosto

La décimo novena edición del Festival Internacional de Música de la Serranía de Cuenca (Fimuc) propone en Beteta (Cuenca) tres conciertos del 9 al 11 de agosto.

El festival, que celebra su veinte aniversario y su décimo novena edición, tendrá lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y en la plaza de la Iglesia, según ha informado la organización.

En este edición la abrirán el 9 de agosto el pianista Rubén Fernández y la soprano Laura Brasón, quienes darán paso al día siguiente a la formación de intérpretes de saxofón “Osimun Quartet”, mientras que Paul Kazan cerrará el evento con su banda tributo “Elton Songs”.

Asimismo, este último recibirá el premio “Alfredo Montegudo” a la trayectoria artística.

Fimuc, bajo la dirección artística de Carlos Checa, lo organiza la asociación cultural musical Fimuc con el apoyo del Ayuntamiento de Beteta desde el año 2005.

