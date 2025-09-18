Fiestas de San Mateo en Cuenca: más de 6.000 peñistas en el casco antiguo

LEER MÁS Más de uno Cuenca 18/09/2025

En el desfile, que arranca a las 15.30 horas desde la plaza de España, participarán 46 de las 43 peñas, con más de 6.000 personas, con sus coloridas camisetas, para llegar sobre las 17.00 horas a la plaza Mayor, al casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad, ha explicado en una entrevista en Más de uno Cuenca el concejal de Festejos, Alberto Castellano.

Después, el pregón de Diego Escudero Atienza, muy vinculado a la fiesta matea; fue incluso Premio al Mejor Corredor de la Vaquilla en 2002, y es presidente de la Asociación de la Vaquilla de San Mateo de Cuenca, ha destacado por su parte en una nota el Consistorio.

A continuación llegará la selección de pasodobles bajo los Arcos del Ayuntamiento previa a la suelta de vaquillas enmaromadas a las 11.30 horas, que culminarán con el Toro de Fuego a las 20.30 horas.

De manera paralela se han programado actividades infantiles en la Plaza de Mangana para que los más pequeños disfruten también de las fiestas mateas.

La jornada concluirá con la verbena popular a cargo de la orquesta DIER en la Plaza Mayor desde las 23.30 horas.

Aforo máximo plaza Mayor

En este caso, según el Consistorio, estable un plan de seguridad con un aforo máximo de 8.000 personas.

Durante los próximos cuatro días se pone en marcha un dispositivo especial en cuanto a organización y seguridad con Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil, cada uno en base a sus competencias, y cuyos efectivos se verán reforzados con vigilantes privados y con miembros del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional.

Asimismo, un año más se procederse al vallado de algunas zonas con especial riesgo de caídas, y además se inspeccionarán las hoces con drones a primera hora de la mañana de cada uno de los días de fiesta.

Con todo, Castellano ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía dadas las especiales características del casco antiguo, y ha recordado que está vigente la ordenanza del botellón.