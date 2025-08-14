Feria y Fiestas de San Julián 2025: cuatro verbenas, ferial sin ruido y castillo de fuegos entre las novedades

Estas son algunas de las novedades de la programación, que también incorpora un recinto ferial "sin ruido", todos los días, de 18.00 a 20.00 horas, o un nuevo recinto de conciertos en el espacio anexo al Estadio de "La Fuensanta" con Poetas del Rock el jueves 28 de agosto; Amaral el viernes día 29; y el Festival Indispensables con Viva Suecia, Dani Fernández, Sexy Zebras, We are not DJs y los conquenses Das Model el sábado 30.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y varios concejales han participado en la presentación de las más de 120 actividades propuestas junto a la cartelista de este año, Cristina Martínez Benita.

Las fiestas comienzan el 21 de agosto, en el parque de San Julián, a las 20.30 horas, con el pregón de Marta y Mónica Plaza. En el acto se hará entrega además de los Premios Ciudad de Cuenca 2025.

Al día siguiente, desfile de carrozas e inauguración del recinto ferial, con más de 150 propuestas (algunas atracciones nuevas) y experiencias gastronómicas de la mano de la Agrupación provincial de Hostelería. El lunes 1 de septiembre será el Día de la Infancia.

Musical en el Auditorio

La programación propone además el musical "El fantasma de la ópera" en el Auditorio con cinco funciones desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de agosto.

Un año más, en el coso conquense se celebrará la Feria Taurina, el 69º Concurso Nacional de Saltos de Cuenca y la 38ª Feria de Artesanía de la Diputación Provincial de Cuenca.

Programación Onda Cero Cuenca

Con motivo de las fiestas, Onda Cero Cuenca ha editado de nuevo una programación con toda la información de la Feria y Fiestas que pueden recoger en los estudios, en Hermanos Becerril, 14.