Más de uno Cuenca 16/10/2025

Expertos de toda España en el IX Congreso Internacional del TEL/TDL en Cuenca

El IX Congreso Internacional del TEL/TDL reunirá en Cuenca el 24 y 25 de octubre a reconocidos expertos en logopedia y neuropsicología especializada. En Más de uno Cuenca hemos charlado con Llanos Martínez, presidenta de ATELCU, la asociación de trastorno específico del lenguaje y otros trastornos del desarrollo en Cuenca.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Llanos Martínez, presidenta de ATELCU
Llanos Martínez, presidenta de ATELCU | Onda Cero

En esta cita congresual participarán, entre otros, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que ofrece un sistema gratuito de pictogramas que facilita la comunicación a personas con dificultades del lenguaje, diversidad funcional o necesidad interculturales.

También Iván Amado, diplomado en logopedia, especializado en TEL/TDL, Aida Noriega, experta en trastornos del lenguaje y habla o Nadia Ahufinger, profesora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El congreso comienza el viernes 24 de octubre, a las 16.00 horas y se extenderá hasta las 18.00 horas del sábado 25 en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

ATELCU se creó hace una década para ayudar a niños y familias con estas necesidades para concienciar sobre el TEL.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer