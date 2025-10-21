Expertos de toda España en el IX Congreso Internacional del TEL/TDL en Cuenca

LEER MÁS Más de uno Cuenca 16/10/2025

En esta cita congresual participarán, entre otros, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que ofrece un sistema gratuito de pictogramas que facilita la comunicación a personas con dificultades del lenguaje, diversidad funcional o necesidad interculturales.

También Iván Amado, diplomado en logopedia, especializado en TEL/TDL, Aida Noriega, experta en trastornos del lenguaje y habla o Nadia Ahufinger, profesora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El congreso comienza el viernes 24 de octubre, a las 16.00 horas y se extenderá hasta las 18.00 horas del sábado 25 en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

ATELCU se creó hace una década para ayudar a niños y familias con estas necesidades para concienciar sobre el TEL.