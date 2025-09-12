Empresas

Coca-Cola Music Experience (CCME) 2025

Este 12 y 13 de septiembre Coca-Cola Music Experience, en el recinto Iberdrola Music con algunos de los artistas más destacados del momentos en lo que supone la décimo quinta edición.

Viernes 12 de septiembre: J Balvin, Viva Suecia, Trueno, Luck Ra, Micro TDH, Yami Safdie, Alvama Ice, Malmö 040, La Cendejas, Daniela Blasco y Mafalda Cardenal.  

Sábado 13 de septiembre: Lola Índigo, María Becerra, Tiago PZK, Carolina Durante, Álvaro de Luna, Leire Martínez, L-Gante, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro.   

El recinto se encuentra en Villaverde (Madrid), concretamente en Calle Laguna Dalga.

Debido a su conexión con la red de transporte de Madrid, se puede llegar a él por varios medios: a pie, en coche, en autobús, en Cercanías o en Metro. Teniendo en cuenta que hay algunas restricciones y cortes en la red de transporte, se recomienda consultar el estado actualizado antes de salir..

