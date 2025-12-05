Camping Venta Contreras: un histórico en Cuenca premiado en su nueva era

El reconocimiento lo obtuvieron en la Gala de Campings de España que se celebró a finales de noviembre en Madrid.

Está ubicado en Minglanilla (Cuenca), junto al embalse de Contreras y a la Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel.

El complejo Contreras- Río Cabriel ecoresort y camping está alrededor de la antigua Venta de Contreras, Casa de Postas del siglo XVI, que perteneció a la familia de Fidel desde 1964.

Imagen del pantano de Contreras, junto a la Venta, décadas atrás | Nicolás Muller

Antigua Venta Contreras | Nicolás Muller

En la actualidad, además de las parcelas, ofrece alojamientos de construcción rural tradicional con técnicas bioclimáticas.

Cuentan además con placas solares.