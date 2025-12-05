Más de uno Cuenca 05/12/2025

Camping Venta Contreras: un histórico en Cuenca premiado en su nueva era

Entrevista en Más de uno Cuenca 05/12/2025 al gerente del camping Venta de Contreras, Fidel García-Berlanga, premiado como uno de los tres campings españoles con mejor entorno natural.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

El reconocimiento lo obtuvieron en la Gala de Campings de España que se celebró a finales de noviembre en Madrid.

Está ubicado en Minglanilla (Cuenca), junto al embalse de Contreras y a la Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel.

El complejo Contreras- Río Cabriel ecoresort y camping está alrededor de la antigua Venta de Contreras, Casa de Postas del siglo XVI, que perteneció a la familia de Fidel desde 1964.

Imagen del pantano de Contreras, junto a la Venta, décadas atrás
Imagen del pantano de Contreras, junto a la Venta, décadas atrás | Nicolás Muller
Antigua Venta Contreras
Antigua Venta Contreras | Nicolás Muller

En la actualidad, además de las parcelas, ofrece alojamientos de construcción rural tradicional con técnicas bioclimáticas.

Cuentan además con placas solares.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer