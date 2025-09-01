Así funciona el nuevo mapa del transporte urbano de autobús de Cuenca

En este punto, el cambio de vehículos se podrá hacer durante 45 minutos.

En este espacio confluyen cuatro nuevas líneas de autobús, la parada de las lanzaderas a la estación del AVE y una nueva parada de taxis (se mantiene además la de la avenida Castilla-La Mancha).

A todo ello hay que sumar la nueva estación de autobuses, por lo que cualquier viajero que llegue a Cuenca en AVE o en autobús tendrá disponible el sistema de transporte urbano para poder llegar a cualquier punto de la ciudad, según ha destacado el Consistorio.

Las líneas quedan diseñadas de la siguiente manera:

Línea 1: Intercambiador – Casco Antiguo – Barrio del Castillo

Línea 2: Intercambiador – Universidad – Fuente del Oro

Línea 3: Intercambiador – Hospital Universitario – Cerro de la Estrella

Línea 4: Intercambiador – CC El Mirador – Tiradores; sumando la Línea de lanzaderas al AVE.

Las frecuencias serán de 30 minutos durante todo el año, menos la Línea 1, que irá hasta el Barrio del Castillo, y tiene una frecuencia de 15 minutos los fines de semana, los puentes festivos y los meses de julio y agosto.

Los horarios del nuevo mapa discurren entre las 7.00 horas y las 23.00 horas.

Precios

Con respecto a los precios, se puede circular en las cuatro líneas abonando el billete sencillo (1,20 euros) o con un viaje del bonobús de 10 viajes.

Además, se prevé un margen de 45 minutos con un mismo billete para realizar transbordo a cualquiera de las líneas de autobús (1, 2, 3 y 4).

No obstante, en caso de realizar transbordo con las lanzaderas al AVE ahí habrá que abonar un viaje específico, que como hasta ahora podrá ser con billete sencillo o con un viaje del bonobús de 10 viajes, salvo si se dispone de Bono Avant, en cuyo caso el uso de la lanzadera será gratuito, ha precisado el Consistorio en nota de prensa.

El Ayuntamiento de Cuenca mantiene las bonificaciones al bonobús de transporte urbano, de manera que el bonobús normal, cuyo precio habitual es de 6.30 euros, con la bonificación del 50 por ciento tiene un coste de 3,15 euros; el bono especial (para jóvenes, familias numerosas, mayores) cuesta 2 euros frente a los 4 habituales; y el bono social (personas con discapacidad, familias numerosas de categoría especial, mayores en función de la renta) tiene un precio de 1 euro frente a los 2 euros normales.

Nueva APP

Con el nuevo servicio se pone en marcha la APP denominada "Líneas Urbanas Cuenca", disponible en las distintas plataformas.

Una aplicación que informa de los tiempos de espera reales en cada parada, debido al sistema de geolocalización con el que contarán los autobuses.