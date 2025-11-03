Amanita phalloides: se extiende en Cuenca la seta más peligrosa

El colectivo ha celebrado este pasado fin de semana unas jornadas micológicas, donde ayudaron a identificar las primeras setas de la temporada.

Para la exposición que han montado han podido recoger hasta sesenta especies diferentes para catalogar.

El níscalo es el que suele proliferar en esta comarca.

Decenas de personas han participado en las jornadas de Cardenete | Luis Enrique Díez

En otras como Villalba de la Sierra las lepiotas, que ya se han dejado ver, como han indicado por su parte desde el Ayuntamiento, que prepara la quinta edición de sus jornadas micológicas, del 14 al 16 de noviembre.