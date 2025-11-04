Más Mujeres, en Más de uno Cuenca 04/11/2025

Ajos 24 horas al día en Las Pedroñeras (Cuenca): instalan una máquina expendedora de ajo morado

Entrevistamos en Más de uno Cuenca 04/11/2025 a la empresaria Agustina Ramírez para conocer su trayectoria en su negocio familiar de Las Pedroñeras (Cuenca). Este 2025 ha inaugurado un museo de artesanía del ajo y nueva tienda gourment, que cuenta con la primera máquina expendedora de ajos.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Un servicio con el que busca dar respuesta a los clientes 24 horas al día, 365 días al año, y compaginar la vida laboral y familiar.

Agustina tiene el récord Guinness de la ristra de ajos más larga del mundo, de 70 metros.

En la sección "Más Mujeres" ha explicado que los inicios no fueron fáciles.

La empresa la inició su padre, Agustín Ramírez, hace 70 años
