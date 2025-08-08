Abren el periodo de inscripción para las peñas de San Mateo 2025

Ayuntamiento de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca y la Asociación de Peñas Mateas abren este viernes 8 de agosto el plazo para la inscripción de nuevas peñas, así como para la confirmación de participación de las ya inscritas.

Plaza Mayor de Cuenca en 2017 durante el pregón de San Mateo
Según el reglamento vigente de San Mateo, para solicitar dicha inscripción es necesario hacerlo a través del Registro del Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Y contar con un número de socios inscritos igual o superior a 30 socios, e incluir un documento firmado por el presidente en el que se detalle la uniformidad de la peña.

Es decir, color de camiseta, pañuelo y sudadera si tuviera, así como estampación y color del serigrafiado de todas ellas.

Una vez realizada la inscripción, ésta se aprobará en la Comisión de San Mateo, que se celebrará una vez finalizado el plazo.

Confirmación Peñas Mateas ya inscritas

El 8 de agosto arranca también el plazo para la confirmación de Peñas Mateas ya inscritas que vayan a participar en las actividades de San Mateo 2025.

Deberán así confirmar su participación en la fiesta de cara a la asignación de espacios adecuados para cada peña, y también si formarán parte del desfile inaugural, señalando en tal caso si participarán con vehículo y si contarán con charanga para dicho desfile o para los cuatro días de San Mateo.

Dicha inscripción deberá realizarse también en el Registro del Ayuntamiento.

La Comisión de San Mateo aprobará la participación de las Peñas Mateas que lo soliciten, así como la ubicación de las mismas y el orden del desfile.

El plazo para ambos trámites termina el 18 de agosto.

