Culinaria 2025, programa especial desde el Auditorio de Cuenca

Algunos de los galardonados, como Susana Pérez, bloggera de Webos Fritos, reconocida con el premio "Talento Femenino", han pasado por los micrófonos de Onda Cero. También Pedro y David Trujillo, chef y encargado de sala del restaurante "Los Trujis" de Talavera de la Reina, quienes han obtenido el premio al "Talento Joven".

Esta edición, que se celebra en el Auditorio de Cuenca, ha reunido a nombres destacados del panorama gastronómico nacional como Quique Dacosta; David Seijas (Sumiller); Lakshmi Aguirre (Comunicadora especializada); Jesús Segura; Via Venetto, Bardal o el Celler de Can Roca.

Susana Pérez | Onda Cero

David Seijas | Onda Cero

Pedro y David Trujillo, del restaurante Los Trujis de Talavera de la Reina (Toledo) | Onda Cero

Dentro de la programación algunas citas destacadas que ya se han vuelto una tradición en el marco de este Congreso son el V concurso nacional de tartas de queso manchego; la III edición de Elige tu Chef; y el II Concurso de Steak Tartar.

En el acto, tanto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, como el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro han destacado el nuevo Plan Estratégico de Gastronomía de Castilla-La Mancha 2025-2030, que cuenta con una inversión de 12 millones de euros.

Está estructurado en ocho ejes estratégicos y 51 medidas, para abordar los retos que la cocina regional debe afrontar en lo que resta de década.