Zamora hace un llamamiento a la responsabilidad ante el paso de Ciudad Real mañana a la Fase 1

La primera edil considera que este avance en las fases de la desescalada “es un motivo de esperanza, pero el virus no ha desparecido. La COVID-19 no ha dejado de estar en nuestras vidas”. Por eso hacía un llamamiento a la responsabilidad y a que en estos próximos días no se olviden las medidas de seguridad que nos indican las autoridades sanitarias.

Zamora reflexiona acerca de que el que estemos en esta fase “ha dependido de nosotros, de aguantar en ese confinamiento tan difícil que hemos tenido durante estos meses, y ahora depende de nosotros y de nosotras, de nuestro comportamiento, de nuestras actuaciones, que sigamos avanzando. No podemos permitirnos retroceder. Ha habido mucho trabajo detrás de esta situación”.

La alcaldesa recuerda cómo este domingo se dará un gran aplauso a nuestros sanitarios, que han estado en la primera línea en la lucha contra la COVID-19, “pero este agradecimiento se va a materializar si realmente seguimos avanzando”.

Por eso apelaba a la responsabilidad de todos y de todas “porque también de ello depende la activación económica de nuestra ciudad: que nuestros comercios, nuestros locales, nuestros hoteles, el turismo y la actividad de nuestra ciudad se reactive”.

“Depende de todos y de todas” –considera Zamora-, que animaba a la ciudadanía “a que sigamos avanzando. Juntos vamos a terminar con la COVID-19”.