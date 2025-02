Yegor, ucraniano en Ciudad Real: "Todos esperamos la paz, pero ¿a qué precio?"

Este lunes 24 de febrero se cumplen tres años de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un buen número de ucranianos residen en la provincia de Ciudad Real. En Onda Cero hemos hablado con uno de ellos.

Se llama Yegor Yegorov, llegó a Ciudad Real a finales de 2015 y reside aquí con su mujer e hijos. Dice que realmente la guerra con Rusia no comenzó en 2022, sino antes, en 2014, cuando el ejército de Putin invadió Crimea y una parte del Donbás.

Reconoce que sigue con preocupación todo lo que está sucediendo en su país. Allí tiene al resto de la familia con la que mantiene un contacto todos los días para saber cómo se encuentran.

“Es un estrés diario”, nos cuenta Yegor, quien afirma que la paz es lo que todos esperan pero se pregunta “¿a qué precio?”, en relación a las negociaciones que están llevando a cabo Estados Unidos y Rusia.

Cree que aún queda mucho por negociar “porque de momento solo se habla de un alto el fuego, y no hay nada más”.

"No es cierto que Ucrania iniciara la guerra"

Niega que Ucrania iniciara la guerra, como afirma el presidente de USA, Donal Trump.

“También dijo que cuando llegase al poder iba a terminar con la guerra en tres días y no ha sido así”, señala Yegorov, quien subraya que solo “son declaraciones propias de Trump pero realmente es geopolítica y un proceso complejo”.

Opina que hasta ahora “la Unión Europea ha sido débil” y manifiesta que Europa debería dar más apoyo a Ucrania y no solo sancionar a Rusia.

"Habrá paz, pero no se sabe cuándo"

Yegor Yegorov piensa que finalmente habrá paz, pero no sabe cuándo, “hay muchos factores e intereses, Putin no quiere la paz ni el alto el fuego porque ahora es su salvación, y por otro lado Ucrania no quiere ceder territorios y que la paz sea a cualquier precio”.

Según este ciudadano ucraniano que vive en Ciudad Real, el conflicto continuará por ahora y es probable, si finalmente se firma la paz, que los territorios del Donbás “se queden como una zona gris, `de iure´ pertenecerían a Ucrania pero `de facto´ estarían bajo el control ruso”.

En cualquier caso, Yegor considera que aún será necesario más tiempo para lograr la pacificación “aunque Ucrania sola no podrá resolver la paz contra un monstruo como es Rusia, y ahí necesitaremos el apoyo de todos los países, sobre todo Europa y Estados Unidos”.