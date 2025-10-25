Vuelven a su residencia de Carrión los residentes desalojados por un incendio que ha dejado una fallecida

Los residentes de la residencia privada 'Virgen de la Encarnación' de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) que tuvieron que ser desalojados esta mañana tras el incendio originado en una de las habitaciones del centro, han regresado a las instalaciones, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

Como consecuencia del incendio, cuyas causas aún se desconocen, murió una residente y otros 96 tuvieron que ser desalojados. La gran mayoría de ellos fueron alojados en el polideportivo municipal de la localidad y otros fueron recogidos por sus familiares.

Además, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, fueron trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo.

La residencia había pasado la inspección de la Junta en septiembre

La residencia privada 'Virgen de la Encarnación' de Carrión de Calatrava, --del grupo Enoc Corporación Geriátrica--, donde ha muerto una residente y 96 usuarios han tenido que ser desalojados tras producirse un incendio esta madrugada en una habitación, había pasado la inspección del Gobierno regional en septiembre, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

Desde la Consejería de Bienestar Social, aseguran que no tienen constancia de que ningún residente haya sido ingresado.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha reservado varias plazas en otros recursos "por si fuera necesario". Sin embargo, fuentes del departamento de Bárbara García Torijano apuntan que "parece ser que no va a ser necesario" porque los bomberos han dado el permiso para poder ir volviendo a la residencia en aquellas zonas que no se han visto afectadas por humo gravemente.

De todas formas, como medida preventiva, los residentes comerán en el polideportivo municipal de Carrión de Calatrava.

Esta residencia había pasado la inspección del Gobierno regional en el mes de septiembre "de manera satisfactoria". Asimismo, la propia residencia había realizado en esta misma semana un simulacro de emergencia de desalojo, también "con normalidad y satisfactoriamente", informan estas mismas fuentes. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.