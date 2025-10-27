El vuelco de un camión, cuyo conductor resulta herido, obliga a cortar parcialmente la A-4 en Valdepeñas

El vuelco de un camión, cuyo conductor de 53 años ha resultado herido, ha provocado este lunes el corte parcial de la A-4, a la altura del kilómetro 190 (sentido Madrid), dentro del término municipal de Valdepeñas.

El aviso del suceso se ha recibido a las 13.37 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Camión que ha volcado en la A-4 | SCIS

A consecuencia del suceso se está ofreciendo paso alternativo por la vía de servicio en el kilómetro 191.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Valdepeñas, que han ayudado a sacar del vehículo al conductor, que ha sido trasladado al hospital de Manzanares.