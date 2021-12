Voluntarios de Protección Civil inaugurarán el encendido de la luz de Navidad el 7 de diciembre en Ciudad Real

Lo ha avanzado la alcaldesa, Eva Masías, durante la presentación de la programación navideña. Recuerda que este año se amplia el número de calles que tendrán luces de Navidad. Además de las propias del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria está instalando 1.460.000 bombillas Led. A esto se une el gran árbol que ya se ha colocado en la Plaza Mayor.

Masías ha anunciado que en el día de la inauguración de las luces navideñas habrá una sorpresa, y sin desvelar cuál es sí ha señalado que será un “blanco encendido”.

Respecto a las actividades, en estas navidades hay pista de hielo, que ya se ha abierto en la Plaza de la Constitución, el carrusel infantil de la Plaza Mayor, una docena de actuaciones musicales en este mismo lugar, el concurso de belenes, pasacalles navideño, concierto solidario de villancicos y como novedad se instalará un buzón real de los Reyes Magos en la puerta del Ayuntamiento.

También se celebrarán actividades deportivas y Jugarama, que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre en el polideportivo Rey Juan Carlos.

En colaboración con la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, el día 4 se presentará el cartel de la Navidad y el 5 se inaugurará el belén monumental en el Antiguo Casino, que será el más grande la historia de Ciudad Real y que este año rendirá homenaje a dos celebraciones, el VI Centenario de la declaración de Ciudad Real como ciudad y el VIII Centenario del nacimiento del fundador, Alfonso X El Sabio, como ha explicado Antonio Vich, presidente de la Asociación de Belenistas.

También el 5 se inaugurará el belén del tronco en el Museo López Villaseñor. Además, se celebrará la Feria del Belén con 15 artesanos.

Por su parte, la Federación de Peñas organizará un belén viviente en la Puerta de Toledo y en este mismo lugar se celebrará las migas de fin de año el 31 de diciembre.

A partir de estas navidades, Ciudad Real contará con una mascota que se llama “Alfonso” y es un ciervo.

En cuanto a la Cabalgata de los Reyes Magos, la alcaldesa no ha querido dar todavía detalles pero ha dicho que habrá cabalgata aunque no será del todo tradicional debido a que se está recomendando que no haya aglomeraciones de personas por culpa de la pandemia del coronavirus.