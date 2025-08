Villarrubia de los Ojos reclama que los agricultores no son “delincuentes” y necesitan regadío para sobrevivir

Gran éxito de la manifestación celebrada hoy en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), en defensa del regadío y contra las inspecciones masivas y desproporcionadas. La protesta, organizada por la Plataforma “Sin agua, no habrá vida”, ha reunido a unos 300 tractores y a cientos de personas. Además, varios establecimientos de la localidad han cerrado durante toda la mañana como muestra de solidaridad con la misma.

Durante el acto, se hizo un llamamiento a todas las Administraciones: a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Se les advirtió que, sin agua, Villarrubia de los Ojos y su comarca están condenadas a desaparecer. No habrá relevo generacional y la población se verá obligada a emigrar.

La tractorada y manifestación ha partido esta mañana desde la Cooperativa El Rubial, en la carretera de Daimiel, y ha enfilado hacia la céntrica Plaza de Constitución, donde el portavoz de la Plataforma, Francisco Florencio Álvarez, ha leído el manifiesto, tras atender a los medios de comunicación. Además, ha contado con la presencia de las principales autoridades convocantes como la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina; el vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de CLM, Julio Bacete; y el presidente y el secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha, José María Fresneda y Florencio Rodríguez, respectivamente. También participaron diputados nacionales, regionales y provinciales de diferentes partidos políticos como VOX, PP y PSOE.

Personas participantes en la manifestación | OC

Francisco Florencio Álvarez, portavoz de la Plataforma, ha denunciado la criminalización que sufre el sector agrícola, subrayando que durante la pandemia fueron los agricultores quienes garantizaron el abastecimiento y desinfección en los pueblos. Reclamaba así un cambio urgente en la política de agua, basada actualmente en sanciones y abandono institucional, y ha pedido respeto por un modelo de vida ligado al campo: “solo queremos trabajar y producir alimentos en paz”.

Encarnación Medina, alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, ha destacado que sin agua no hay presente ni futuro para Villarrubia ni para su economía. Apelando así a la necesidad de agilidad administrativa y coherencia en la gestión de los recursos hídricos, recordando que las dotaciones actuales son insuficientes y los costes de producción, cada vez más altos, hacen inviable la supervivencia del medio rural.

Julio Bacete, vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, ha denunciado la persecución constante que sufren los agricultores, quienes “solo están intentando trabajar y ser productivos”. Así como ha criticado que se prioricen inspecciones “desproporcionadas” frente a la falta de inversiones en infraestructuras hídricas o ayudas efectivas. Por otro lado, ha lamentado que se ataque a los agricultores por incidencias menores mientras siguen desprotegidos ante robos y otras amenazas reales.

José María Fresneda, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, ha respaldado la movilización, advirtiendo que las políticas conservacionistas actuales están empujando a los agricultores a abandonar su actividad. En este sentido, ha afirmado que no se puede construir el futuro del país demonizando al campo, e instó a las Administraciones a realizar una auditoría real del uso del agua, actualizar los mapas de cultivos y dejar de tomar decisiones desde los despachos sin conocer la realidad del territorio.

Reivindicaciones a favor del agua

La Plataforma ha pedido que “se haga público ese Marco de Actuaciones Prioritarias para salvar Las Tablas, que ha elaborado el MITECO y que la JCCM conoce, para saber a qué se enfrentan. “Que dejen de perseguirnos. Y nos dejen vivir y trabajar, dejándonos hacer aquello que nos da de comer. Que nosotros no somos los malos. Somos los mayores ecologistas, no ‘ecolojetas’”, reza el manifiesto.

Así mismo, que “hay que traer agua. La ley contempla una derivación de 50 hm3 todos los años a la llanura manchega, 20 hm3 para las Tablas y 30 para consumo humano. Ya han pasado más de 20 años incumpliendo la ley la Administración, pero no hay consecuencias, al menos para ella. Además de que hay que invertir en infraestructuras hidráulicas”.

La Plataforma pide también que no les dirijan “incompetentes, que están sentados en sus despachos decidiendo por nosotros”, a la vez que quieren “políticos valientes capaces de eliminar determinadas líneas rojas y que desarrollen planes hídricos adecuados”. Así, han hecho un especial llamamiento al presidente de Castilla-La Mancha: “Sr. García Page, ahora es el momento de tomar una decisión firme y tajante, de hacerse oír, de imponerse”, señalaban.

En resumen, la Plataforma hace un llamamiento a todas las Administraciones, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para decirles que “Villarrubia de los Ojos y su comarca se mueren y desaparecen sin agua, que no habrá relevo generacional y su población migrará”.

En el manifiesto se explicaba además los hechos que provocaron esta concentración y que sucedieron a principios de julio, cuando se registraron varias visitas nocturnas a instalaciones de pozos que se encontraban regando, y como, a partir del 14 de julio, durante dos semanas, se han llevado a cabo inspecciones diurnas en parcelas de riego por parte de agentes de la Guardia Civil, observándose desproporcionalidad en las formas. Además, afirman que la Plataforma se enteró que estas inspecciones diurnas las llevan a cabo efectivos de la UCO, que actúa bajo la dirección y supervisión del Ministerio Fiscal, la Fiscalía.

Lectura del manifiesto en Villarrubia de los Ojos | OC

Ante lo cual reflexionan que “no somos delincuentes, somos agricultores. Se nos supone el delito por el simple hecho de serlo, estamos castigados, estigmatizados socialmente, cuando somos los mismos que en la pandemia desinfectábamos los pueblos y producíamos los alimentos que comían los que hoy nos persiguen y acosan”.

Dejan claro también como “sufrimos una gran desigualdad en el acceso y uso del agua a nivel nacional. No somos los responsables del estado hídrico de Las Tablas y el acuífero. No llueve lo suficiente. Hemos tenido los dos últimos años más favorables en cuanto a lluvias se refiere y no se ha hecho nada por canalizar y almacenar esa agua, limpiar cauces de ríos y arroyos. Se han anegado campos, se han inundado poblaciones, se ha desperdiciado muchísima agua”.

No entienden por qué no existe una conexión entre cuencas. “Necesitamos un Plan Hidrológico Nacional, pero real, sin demagogias políticas recurrentes. Si desde hace ya casi 4 décadas (5/2/1987), sin haber invertido en infraestructuras hidráulicas, ignorando lo que la ley recoge en cuanto a aportes externos se refiere, despilfarrando dinero y agua con los famosos “pozos de recarga” en Las Tablas, con políticas hidráulicas escasas y lamentables, si, aun así, el antiguo Acuífero 23 sigue sobreexplotado, los culpables no somos los que ahora estamos siendo perseguidos y tratados como delincuentes, sino otros”, añaden.

En la década de los 80, cuando muchos de los integrantes de la Plataforma empezaron a trabajar de manera profesional en el campo, se encontraron, un acuífero hipotéticamente sobreexplotado y 38 años después sigue igual o peor. “No he visto, ni habéis visto ninguna solución por parte de las distintas administraciones en casi 40 años, y lo único que hemos visto han sido recortes en la dotación, sanciones, persecuciones como las que ahora estamos sufriendo, echar la culpa pública y socialmente a los agricultores”, comentaba el portavoz.

Quien puntualizaba que “esto puede ser uno de los motivos por lo que estamos sufriendo esta represión, para que tiremos la toalla y vendamos al Parque, y al precio que nos impongan. Si estas acciones de protesta no son organizadas y continuadas en otros pueblos, el pueblo de Villarrubia de los Ojos estaremos aislados y seremos solamente ese pueblo donde hay una plataforma que de vez en cuando protesta”.

La Plataforma ‘Sin agua, no habrá vida’ la integran las cooperativas El Progreso y El Rubial, la Hermandad de San Isidro Labrador, Afammer, Amfar, Asaja y Coag Villarrubia, PP, PSOE, Vox y el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.