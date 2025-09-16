El incendio fue apagado por los bomberos

VÍDEO: Arde un vehículo mientras circulaba por la calle Libertad de Ciudad Real

Esta tarde, sobre las 15:00 h, en la calle Libertad, cerca del cruce con la calle Paloma, se ha producido el incendio del motor de un coche mientras circulaba. El conductor pudo bajarse a tiempo y, afortunadamente, no ha habido daños personales ni otros daños en otros vehículos.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Los bomberos apagaron el incendio del coche
Los bomberos apagaron el incendio del coche | OC

Esta tarde, sobre las 15:00 h, en la calle Libertad, cerca del cruce con la calle Paloma, se ha producido el incendio del motor de un coche mientras circulaba.

El conductor pudo bajarse a tiempo y, afortunadamente, no ha habido daños personales ni otros daños en otros vehículos, según ha informado la Policía Local en la red social X.

Los bomberos del SCIS recibieron el aviso de un coche en llamas en la calle Libertad y se desplazaron tres bomberos y un Jefe de Dotación.

Los bomberos realizaron la extinción con agua y se aplicó espuma sellante que evita reavivamientos del fuego, tal y como señala Emergencia Ciudad Real en la red X.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer