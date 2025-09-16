VÍDEO: Arde un vehículo mientras circulaba por la calle Libertad de Ciudad Real

Esta tarde, sobre las 15:00 h, en la calle Libertad, cerca del cruce con la calle Paloma, se ha producido el incendio del motor de un coche mientras circulaba.

El conductor pudo bajarse a tiempo y, afortunadamente, no ha habido daños personales ni otros daños en otros vehículos, según ha informado la Policía Local en la red social X.

Los bomberos del SCIS recibieron el aviso de un coche en llamas en la calle Libertad y se desplazaron tres bomberos y un Jefe de Dotación.

Los bomberos realizaron la extinción con agua y se aplicó espuma sellante que evita reavivamientos del fuego, tal y como señala Emergencia Ciudad Real en la red X.